ROMA – Paura per Denis Dosio, astro in ascesa sui social recentemente portato alla ribalta anche da Barbara D’Urso che lo ha voluto ospite nel salotto di Pomeriggio 5. Il 18enne, che su Instagram vanta un seguito di ben 382mila follower, è da sempre apprezzato e criticato in egual misura. Ma questa volta pare che gli hater si siano spinti ben oltre l’insulto, aggredendolo fisicamente in un bagno.

Stando alle immagini pubblicate dallo stesso Denis tra le sue Instagram Stories, il giovane sarebbe stato chiuso in bagno da un gruppo di ragazzi. Uno piuttosto corpulento si è messo davanti alla porta, bloccando l’uscita. Solo con uno scatto di forza Denis è riuscito a liberarsi, rompendo la porta.

Occhi azzurri, fisico scolpito e fossette spudoratamente sexy, Denis Dosio è divenuto una star sul web per le sue foto e video ammiccanti, con le quali si diverte a provocare le sue follower, da lui denominate anche “fissatine” e “viziatine”.

Stavolta però le malelingue sono andate oltre e, suo malgrado, Denis è stato vittima di una vera e propria aggressione. Alcuni ragazzi lo avrebbero chiuso in un bagno (stando al suo racconto) riprendendo la bravata con un cellulare e mettendo il filmato in rete. Un ragazzo si pone davanti alla porta di un bagno mentre Denis prova ad uscire, riesce a liberarsi nonostante sia costretto a rompere la porta.

Al sito Trendit Denis ha poi raccontato quanto accaduto: “Vado in bagno, appena entro inizio a sentire dei gran pugni alle porte e allora lì ho capito che c’era qualcosa che non andava e ho iniziato a veder gente col telefonino che si abbassava e faceva le foto. A un certo punto mi sono abbassato e ho visto molta gente, e sapevo che mi stavano bloccando la porta, tanto che ho provato ad aprire e non ce l’ho fatta inizialmente. Poi mi son messo a fissare il soffitto per qualche minuto, ho acceso il telefono ma si è spento perché era scarico. Ho iniziato a sentire tirare pugni alle porte, come ad intimidirmi. Poco dopo mi è partita l’incaxxatura e allora ho tirato via la porta”.

Qui è possibile vedere il video: https://www.trendit.it/denis-dosio-aggredito-e-rinchiuso-in-un-bagno-video/

Condividendo le immagini della sua aggressione Denis ha poi esortato i suoi fan a non tacere mai dinanzi ad episodi di questo genere. Per lui un bagno di affetto e solidarietà. (Fonte: Instagram, Trendit)