Denis Dosio virale per un video caricato su OnlyFans dove si infila le patatine fritte tra le natiche. Questo gesto insensato gli ha fatto guadagnare migliaia di follower, ma anche di euro, nel giro di poche ore.

Denis Dosio spopola su OnlyFans, il sito per seguire i vip a pagamento

Infatti OnlyFans è un sito a pagamento. Le persone possono sottoscrivere un abbonamento per guardare foto e/o video dei loro personaggi del cuore.

Dosio è molto popolare sui social network. Lo è sempre stato ma il successo, a grandi cifre, è arrivato soprattutto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2020.

L’influencer è molto popolare sulle seguenti piattaforme social: Instagram, TikTok e OnlyFans. Entriamo nello specifico, su Instagram ha 706mila followers. Su TikTok, invece, è seguito da addirittura due milioni di persone. Su OnlyFans, tantissimi utenti pagano per vedere i suoi contenuti riservati.

Denis Dosio, il video con le patatine tra le natiche e gli altri contenuti virali

Contenuti molto forti e spesso senza alcun significato per fare clamore e sollevare un vero e proprio polverone sui social network. Come in questo caso. Infatti il video dove si infila le patatine fritte tra le natiche è stato condiviso anche su altre piattaforme social, e su YouTube, fino a diventare virale.