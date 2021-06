Denise Pipitone, a Chi l’ha visto? lo sfogo di Piera Maggio: “Mia figlia mamma? Non sarebbe bello sentirlo in tv”

Denise Pipitone, la madre Denise Pipitone è ospite a Chi L’ha Visto?. Da Federica Sciarelli, la Maggio si sfoga davanti alle telecamere: “Io capisco la buona fede di tutti però invito alla cautela, alla calma. Cerchiamo di non fare confusione in rete, di fare allarmismi. Non è bello sentirmi dire in tv che Denise è mamma e io sarei nonna”.

Piera Maggio: “Chiedo rispetto per noi genitori”

Chiedo rispetto per noi genitori, non è possibile andare incontro a questo. Non significa che gli avvistamenti non debbano essere segnalati, chiediamo però che prima ci fossero degli accertamenti, di valutare prima se siamo sulla strada giusta. Così creiamo solo confusione. Meno male che abbiamo intrapreso la strada della cautela e della riservatezza, vorrei che questo fosse rispettato anche da altri”.

A Chi L’ha Visto? parla Silvana: “Io non sono quella signora. Non c’entro niente con questa vicenda”

A Chi l’ha visto? parla Silvana, la donna macedone di origini rom. Sarebbe stata indicata come una possibile Denise per la sua somiglianza. Silvana ha una figlia: da qui lo sfogo di Piera Maggio (“mia figlia mamma?”): “Non ci credevo finché non ho visto la foto su Facebook. Voglio dire che io non sono quella signora, non c’entro niente con questa vicenda. Io ora mi vergogno a uscire fuori, chissà che pensa la gente, quella non sono io. Io ho dei segni sulla fronte da 35 anni, in quella foto non ci sono segni”.