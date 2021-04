Denise Pipitone: da Barbara D’Urso, l’avvocato Frazzitta se ne va furibondo. Giacomo Frazzitta, il legale della mamma di Denise Pipitone, ha abbandonato polemicamente ieri la trasmissione “Pomeriggio 5” su Canale 5.

Barbara D’Urso l’aveva invitato, in collegamento da Mazara del Vallo, a proposito della pista russa del giallo della scomparsa della piccola Denise.

Denise Pipitone: da Barbara D’Urso in tv, l’avvocato di Piera Maggio va via furioso

Non gli sono piaciute le domande della giornalista Roberta Alessi. “Ho fatto male a venire”, s’è arrabbiato e se ne è andato.

Vediamole queste domande. “Qualche mese fa Olesya era andata nella stessa trasmissione e le avevano trovato una madre a 700km da Mosca. C’è stato l’incontro ma poi quest’incontro ha dimostrato che non era parente di questa persona.

Quando dice: vorrei sapere il mio gruppo sanguigno dice una bugia perché già conosceva il suo gruppo sanguigno, questo mi fa sospettare di questa ragazza. Olesya sapeva il suo gruppo sanguigno e taceva”. Alessi, è chiaro, non nasconde le perplessità circa il ruolo e la credibilità dellla ragazza russa.

La popolare conduttrice s’è detta dispiaciuta, soprattutto per la madre Piera Maggio, anche se ha con garbo stigmatizzato il comportamento del legale.

“Forse non ha capito la domanda, l’avvocato ha un carattere particolare: c’è un grandissimo equivoco. Mi dispiace molto che sia andato via, visto che l’ho trattato con rispetto ed educazione. Mi dispiace che l’avvocato di Piera Maggio, che in questo momento è nel mio cuore, sia andato via dicendo ‘ho fatto male a non venire’. Non mi sembra educato quello che ha fatto”.