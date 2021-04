Intercettazioni inedite a Chi l’ha visto? sul caso Denise Pipitone, la piccola sparita da Mazara Del Vallo 17 anni fa. Nella puntata di mercoledì 21 aprile Federica Sciarelli ha provato a ricostruire insieme a Piera Maggio, mamma di Denise, cosa accadde a partire da quel drammatico 1 settembre del 2004, tra intercettazioni telefoniche, microspie ed errori nelle indagini.

Denise Pipitone, il sopralluogo sbagliato

La ricostruzione prende il via da un verbale della Questura di Trapani datato 2 settembre 2004, il giorno dopo la scomparsa. Polizia e carabinieri erano convinti di essere stati a casa di Anna Corona, prima moglie di Pietro Pulizzi, compagno di Piera Maggio e papà naturale di Denise. In realtà fu ispezionato un altro appartamento.

In tribunale, Alice Pulizzi, sorella di Jessica, prima figlia di Piero Pulizzi e sorellastra di Denise, disse che i carabinieri erano rimasti solo al piano inferiore e non a quello di sopra, abitato dalla madre Anna Corona.

Denise Pipitone, la telefonata a casa della mamma di Anna Corona

C’è una telefonata che parte da un magazzino di via Rieti, a Mazara del Vallo, e diretta a casa della madre di Anna Corona. Accade alle 12.17, un’ora dopo la scomparsa di Denise.

L’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, spiega: “La signora Lo Cicero, madre di Anna Corona, ha spiegato di aver ricevuto una telefonata dalla figlia che le diceva di tornare a casa perché era successo qualcosa. Abbiamo seguito i tabulati telefonici, c’è una sola telefonata che viene ricevuta da quell’utenza e abbiamo individuato via Rieti”.

Denise Pipitone, le intercettazioni a Anna Corona, Jessica Pulizzi e Gaspare

Ci sono poi le intercettazioni parziali delle conversazioni tra Anna Corona, la figlia Jessica Pulizzi e Gaspare, ex fidanzato di quest’ultima.

L’uomo dice di essere stato malmenato in commissariato, poi nei giorni seguenti ha una crisi di nervi e viene ricoverato.

In un’altra intercettazione Anna Corona parla con un carabiniere, dandogli del tu: lo chiama Peppe. E ancora un’altra registrazione, molto disturbata, di Gaspare e Jessica Pulizzi. Lui sembra chiedere a lei: “Che cosa le hai fatto?”. La risposta parrebbe essere: “L’ho messa dentro”.

Infine una lite tra Anna Corona e la figlia Jessica. La madre chiede alla figlia se avesse a che fare con la scomparsa di Denise, lei nega ma afferma: “Però poi a casa ce l’ho portata”.

Piera Maggio: “Anna Corona si era infatuata di me”

“Un mucchio di bugie fin dall’inizio ed è andata sempre peggio”, si è sfogata Piera Maggio, che rivela poi un dettaglio su Anna Corona.

“Aveva un atteggiamento molto ambiguo nei miei confronti – spiega la mamma di Denise – I suoi comportamenti erano fortemente provocatori. Era arrabbiata con me perché credeva che avessi distrutto la sua famiglia, ma il suo matrimonio era già naufragato”.

“Non solo – aggiunge – credo che Anna Corona si fosse in qualche modo infatuata di me. Ora che lei avesse altri gusti sessuali, oltre che quello col marito nel loro matrimonio, perché io ho conosciuto bene questa famiglia e non era quella del Mulino Bianco e non ho portato via il marito a nessuno. Quella era una coppia scoppiata ai tempi”.