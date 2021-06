“La donna in quella foto non è Denise Pipitone“. Milo Infante, il conduttore di Ore 14 in onda su Rai Due, spegne ogni aspettativa: la donna che appare nella foto da lui rilanciata nella puntata di lunedì e che raffigura una famiglia composta da madre, padre e bambina piccola, non è Denise Pipitone.

Denise Pipitone, Milo Infante smentisce le voci: “Ecco chi è la donna della foto”

Infante spiega che “non è Denise Pipitone, è la cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi” (la sorellastra di Denise ndr) spiega il giornalista in un post su Facebook. “Lo so che la verità a volte è meno bella della fantasia. Ma quella che oggi qualcuno vorrebbe fosse Denise, in realtà è una ragazza tunisina di 26 anni, nata a Mazara, cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi e padre della sua bambina” ha chiarito Infante.

La donna in quella foto “oggi vive a Nizza col marito e la figlia. Peraltro anche lei nata a Mazara” ha raccontato sempre Infante, aggiungendo: “Ore 14 ha intervistato una sua amica, che la conosce da 11 anni. Per avere questo riscontro a noi sono bastati 20 minuti. Questo lo facciamo per Piera Maggio e Pietro Pulizzi”.

La somiglianza straordinaria con Denise, la bambina scomparsa a Mazara nel 2004

La ragazzina della foto assomiglia moltissimo a Denise, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. A dirlo era stato lo stesso Infante nella puntata di ieri: “È una immagine molto suggestiva e che rappresenta una famiglia: madre, padre e bambina piccola. Devo dire che questa bambina ha una somiglianza straordinaria con la piccola Denise.