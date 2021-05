Denise Pipitone, parla l'ex marito di Piera Maggio: "Sono stato e sono il suo papà. Quando è scomparsa..."

“Sono stato e sono il suo papà”. Toni Pipitone parla a “Quarto Grado”, il programma di Rete Quatto condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero e racconta il giorno in cui la piccola Denise è scomparsa. L’uomo, ex marito di Piera Maggio, non è il padre biologico della bambina che porta il suo cognome, ma all’epoca della scomparsa viveva con lei, il fratellino Kevin e Piera Maggio.

Denise Pipitone, parla l’ex marito di Piera Maggio: “Ha dormito con me fino alla notte prima”

“Abbiamo vissuto insieme dei momenti bellissimi – fa sapere Toni raccontando i suoi ricordi dell’epoca – ha dormito con me fino alla notte prima”. L’uomo, ancora oggi, considera Denise sua figlia e ricorda il giorno della sua scomparsa: “Ho preso subito la macchina e ho iniziato a girare per cercarla”.

Denise Pipitone, parla l’ex marito di Piera Maggio: “Le piste all’inizio erano tante. Cercavamo ovunque”

“Le piste – racconta ancora l’uomo ricordando quei giorni – all’inizio erano tante, si cercava nei pozzi, nei campi rom, ma sicuramente c’è stata una cattiva organizzazione delle indagini”. Toni Pipitone sente la mancanza di quella che un tempo è stata la sua bambina e si augura “di poter essere presente se e quando si ritroverà Denise”.