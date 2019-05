ROMA – Nel 2001 ha vinto la prima edizione di “Saranno Famosi” ma ora per Dennis Fantina le cose si sono fatte più complicate. Lo ha spiegato lui stesso durante l’ultima puntata di “All Together Now“:

“Ciao a tutti – esordisce in studio – sono Dennis Fantina, ho vinto la prima edizione di ‘Amici’ quando all’epoca si chiamava ancora ‘ Saranno Famosi’. E’ passato tanto tempo. Ho avuto due bambini. Al momento sono disoccupato e sopravvivo con la musica per quanto mi è possibile. Sono qui perché la musica è la mia vita ma non è che anche due soldi in tasca mi farebbero… tanto schifo”.

Fonte: All Together Now.