ROMA – Nel folto gruppo di personaggi dello spettacolo che scelgono la castità c’è anche Bianca Guaccero. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice di Detto Fatto, nell’ultima puntata del suo programma, in onda su RaiDue.

E’ successo durante la consueta Superclassifica Jon di Jonathan Kashanian. Tra le donne dello spettacolo citate c’era anche Gegia che, dopo un periodo di astinenza, avrebbe una storia con un ragazzo più giovane di lei. “Ha detto che non faceva sesso da tre anni – ha rivelato Johathan – e adesso è molto felice con il suo nuovo toy boy. È lei la più pazzerella tra i due”.

A quel punto la Guaccero ha incrociato le dita e Kashanian non ha potuto fare a meno di chiedere il perché di quel gesto scaramantico: “A me ne manca uno… Cioè io ho un anno di astinenza in meno rispetto a Gegia”. Il pubblico in studio, sempre molto affettuoso, ha accolto la rivelazione con uno scrosciante applauso.

La bellissima conduttrice infatti non ha mai fatto mistero di non godere di grande fortuna nelle vicende amorose. Dopo la fine del suo matrimonio con il regista Dario Acocella, dal quale si è separata nel 2017 non si è più fatta vedere al fianco di un uomo. Alla fine a risollevarle il morale con ironia ci pensa Jonathan: “Tra molti anni sarai ancora single e troverai anche tu un toy boy”, dice e tutti ridono.

Fonte: Detto Fatto