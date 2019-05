ROMA – Oggi, 10 maggio, è andata in onda l’ultima puntata di Detto Fatto su Rai Due, condotto da Bianca Guaccero. Il programma infatti verrà ora sostituito, dal Giro D’Italia, l’attesissima corsa ciclistica che partirà domani, sabato 11 maggio e si concluderà domenica 2 giugno. Per i telespettatori più affezionati però, una bella notizia è arrivata proprio oggi. Ad annunciarla proprio Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci. Secondo quanto rivelato dai due, il programma infatti è stato confermato nel palinsesto della prossima stagione a partire da settembre. Quanto alla conduzione, però, non vi è ancora notizia certa, ma pare che sarà confermata la Guaccero.

Durante la puntata Giovanni Ciacci ha ringraziato pubblicamente Bianca Guaccero per questa stagione insieme. “Devo dirti grazie“, ha esordito il costumista, “grazie perché tu sei entrata in questa famiglia in punta di piedi, con garbo ed eleganza. Io già ti conoscevo e sapevo che saresti stata una perfetta padrona di casa. Non ridiamo e scherziamo, le nostre liti sono finte. Quindi ti volevo ringraziare da parte mia e dello studio. Sei stata una grande ventata di aria in questo studio“. Poi è seguito il video messaggio di Alice, la figlia della conduttrice. La Guaccero è scoppiata in lacrime guardando le immagini. (fonte RAI PLAY)