ROMA – Bianca Guaccero avrebbe smentito la notizia sulla presunta chiusura di Detto Fatto, programma da lei condotto su Rai 2. Secondo i rumors infatti, Detto Fatto chiuderebbe a maggio, per lasciare il posto a settembre a un nuovo show condotto forse da Paola Perego. A stretto giro, però, è arrivato un post della Guaccero che avrebbe chiarito la situazione.

“Detto Fatto è qua… e ci resta! Grazie ragazzi!!! A domani!!!”. Un post che suonerebbe come una smentita. Le parole di Bianca Guaccero arrivano dopo giorni di rumors secondo i quali la conduttrice avrebbe già firmato un contratto con Sky per la prossima stagione.

Il programma condotto da Bianca Guaccero, non sta ottenendo gli ascolti sperati e giornalmente non va oltre il 5% di share. Stando a quello che si legge su Tv Blog per la prossima stagione televisiva si sta vagliando la possibilità di inserire nel palinsesto del pomeriggio di Rai Due una nuova trasmissione condotta da Paola Perego.

La conduttrice 53enne è infatti in lizza per tornare sul piccolo schermo dopo l’ultima esperienza televisiva, quella con Non disturbare. Al momento non è chiaro che genere di programma possa condurre la Perego e non sapremo di più prima del prossimo giugno, quando verranno presentati i palinsesti ufficiali Rai per la stagione televisiva 2020-2021. (fonte TV BLOG)