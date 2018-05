ROMA – Caterina Balivo e il programma da lei condotto, Detto Fatto, non andranno in onda per tre settimane, ovvero il periodo in cui ci sarà il Giro d’Italia.

Da oggi, infatti, 4 maggio, inizia il Giro D’Italia. Nello specifico infatti dalle ore 14.00 la Rete diretta da Andrea Fabiano manderà in onda il Viaggio nell’Italia del giro, per poi proseguire alle 16.30 da La Grande Corsa e in seguito la diretta della tappa del giro, con il Processo trasmesso fino alle 18.00. Per l’edizione di quest’anno il giro partirà da Israele, con tappe a Gerusalemme ed Eliat fino alla Sicilia.

Non è la prima volta che il programma è stato chiuso a causa del Giro. Anche lo scorso anno la Balivo dovette lasciare in anticipo la sua seguitissima trasmissione non senza un certo rammarico da parte dei fan.

Se c’è chi è semplicemente triste per la pausa, su Instagram c’è chi protesta direttamente sulla sua pagina domandandosi se “non potevano spostare il ciclismo su Rai3”. Una polemica che sta montando anche su Twitter, dove si muovono critiche alla Rai. “Ma a cosa servono i canali sportivi della Rai se poi il Giro d’Italia lo devono trasmettere al posto di Detto Fatto?”, si chiede un altro fan del programma.

Qualcun altro invece non punta il dito ma ritiene che i programmi da sospendere siano altri: “Con tutto il rispetto per il ciclismo ci sono tanti canali Rai sospendere per tre settimane. Detto Fatto non lo trovo giusto”. E non manca nemmeno chi spenge l’entusiasmo degli appassionati del Giro, chiedendosi “perché devono monopolizzare tutta la Rai per il ciclismo? Sport inutile pieno di doping. Fate tornare Detto Fatto”.