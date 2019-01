ROMA – Detto Fatto è a rischio chiusura? Le voci sulla cancellazione della trasmissione si fanno sempre più insistenti e così tocca alla conduttrice Bianca Guaccero smentirle su Instagram. La Guaccero infatti ha ribadito che lavora con una squadra meravigliosa e che il loro impegno prosegue per portare avanti la trasmissione e fare felici i loro fan.

Dopo l’addio di Caterina Balivo alla trasmissione per passare a Vieni con me, Bianca Guaccero insieme a Giovanni Ciacci sono riusciti a portare avanti un programma considerato di successo. Con l’arrivo di Carlo Freccero a Rai 2 però le voci su una possibile cancellazione si sono fatte più insistenti. In una intervista, Ciacci si è detto soddisfatto: “Con Bianca ci divertiamo molto e, per sua scelta, non seguiamo un copione: lei con me si sente libera di improvvisare. Non ne sbaglia una, è talentuosa”.

A mettere a tacere ogni rumors è stata la stessa Guaccero su Instagram: “Siamo una squadra meravigliosa! Che vive ogni giorno con grande entusiasmo. Cercando ogni giorno di perfezionarsi. Di trovare gioia nelle idee condivise. Quello di ‘Detto fatto’ è un cerchio dove viene veicolata tanta energia positiva. Ed ogni parola buona che ci arriva dalle persone, ogni spettatore che decide di seguirci, è una medaglia che premia e alimenta tutto il nostro impegno! E noi non smetteremo mai di farlo! Perché si è creato davvero qualcosa di magico tra noi e voi!”.