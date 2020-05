Detto Fatto, il fuorionda di Bianca Guaccero sulle sue parti intime

ROMA – Gaffe a Detto Fatto nella puntata di oggi, 25 maggio. Protagonista la padrona di casa Bianca Guaccero, la quale, in un fuorionda, si è lasciata andare a una battuta sulle sue parti intime, pensando di non essere ripresa da nessuno.

In qualche modo però il filmato ‘clandestino’ è trapelato. Ed è subito diventato virale, rimbalzando sui social.

Dopo aver lanciato il promo di Detto Fatto, Bianca si è lasciata andare a una battuta rivolgendosi ad alcuni addetti ai lavori del programma: “Dai, ragazze, ditemi come si fa ad igienizzare la… passera”.

Sempre nella puntata odierna della trasmissione Bianca Guaccero si è dovuta scusare per aver trasgredito per un attimo alle norme sanitarie per evitare il contagio da coronavirus.

Scherzando con Jonathan Kashanian, gli ha preso il cappello, ci ha urlato dentro. Poi glielo ha appoggiato sulla testa. Poco dopo si è accorta di non aver mantenuto la distanza sociale e di essere caduta in errore.

“Lo sai che non ci ho pensato? Mi è sfuggito, non ci ho ragionato su. Ho perso il controllo. Non avrei dovuto farlo” si è scusata Bianca Guaccero con la sua “spalla”.

Jonathan ha quindi cercato di tranquillizzare la collega, con dell’ironia: “Verrà disinfettato, sappilo”. (fonte DETTO FATTO)