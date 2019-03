ROMA – A “Detto Fatto” Giorgio Mastrota annuncia che presto si sposerà con la compagna Floribeth. In arrivo, quindi, un secondo matrimonio per il re delle televendite dopo quello con Natalia Estrada durato sei anni dal 1992 al 1998.

Il conduttore dopo aver ammesso di essere in trepidante attesa per quello che ha definito “il momento più bello della mia vita”, ha rivelato altri dettagli: “Sarà un matrimonio ‘montanaro’, ci trasferiremo da Milano a Bormio”. La coppia ha già due figli, Leonardo e Martina, e per l’allegra famigliola i piani sembrano essere già ben definiti: “Matilde andrà alle elementari e Leonardo inizierà la materna, e abbiamo deciso di andare a vivere in montagna”.

Giorgio Mastrota e l’esperienza a “Uomini e Donne”.

“Avevo due spazi di televendita dentro al programma“, ricorda, “Registravo nello studio di fianco, un giorno Maria De Filippi venne a trovarmi e mi disse ‘Visto che sei qui, perché non fai il tronista?’. Ero single, lo feci per un mese“. Ma le cose non andarono come sperava. “Avevo scelto una ragazza carina, mi ero anche ‘ingolosito’, mi piaceva davvero. Alla fine scoprii che era fidanzata, che stava lì per promuovesi. Insomma, fu un fallimento“.

Fonte: Detto Fatto.