ROMA – Giovanni Ciacci dice addio a Detto Fatto. Dopo cinque anni al fianco di Caterina Balivo e un altro accanto alla nuova padrona di casa Bianca Guaccero, lo stylist ha deciso di lasciare il programma di RaiDue che gli ha reso la popolarità.

A dare l’annuncio è stato proprio lui pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae nello studio della trasmissione. “Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle – ha scritto – Sono stati anni bellissimi a detto fatto, ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade … ciao Dettofatto, ti ho voluto tanto bene … #love 💙💙💙💙 #comingsoon”.

Al momento Ciacci non ha voluto svelare quali nuovi progetti di lavoro ha in cantiere ma non è escluso che per lui possano spalancarsi le porte di Mediaset. Già da mesi Ciacci è uno degli opinionisti di Pomeriggio 5 e Live-Non è la d’Urso e a detta di molti nella prossima stagione televisiva potrebbe ricavarsi uno spazio maggiore su Canale 5.

La nuova edizione di Detto Fatto ripartirà a settembre su Rai 2. Bianca Guaccero, confermata per il secondo anno consecutivo al timone, dovrà però fare i conti anche con altre novità, oltre che con l’assenza di Ciacci. Il programma avrà infatti una durata minore per lasciare spazio ad un nuovo show condotto da Stefano De Martino. E subirà anche un consistente taglio del budget imposto dal direttore di rete Carlo Freccero. (Fonte: Instagram)