ROMA – In piena emergenza coronavirus, anche Detto Fatto chiude per 14 giorni. Ma non c’entrano nulla l’indisposizione avuta dalla conduttrice Bianca Guaccero, né la truccatrice del programma risultata positiva al Covid-19. Come precisato da Dagospia, la donna “era a casa già dal 29 febbraio ed è risultata positiva dall’8 marzo”. Le sue condizioni di salute sono comunque buone.

In ogni caso, a scopo precauzionale, la trasmissione di RaiDue sarà sospesa anche in osservanza delle nuove più stringenti disposizioni per fronteggiare la pandemia.

Ad allarmare i telespettatori era stata anche l’assenza in puntata di Bianca Guaccero, che nell’ultima settimana è stata colpita da una gastroenterite. E’ stata proprio lei a smentire inutili allarmismi: “Ringrazio come sempre tutti i blog che hanno utilizzato titoli sensazionalistici speculando sulla mia salute – ha scritto la conduttrice su Instagram – Invece che occupare i loro spazi per divulgare cose più importanti e che sono più utili alla società, in questo delicatissimo momento storico”.

Bianca Guaccero ha quindi ribadito di non essere stata colpita dal coronavirus: “Visto che come prevedevo si sarebbe creato il caso e visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in circolo ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite, che è quello che ho avuto io. Non ho il coronavirus, altrimenti lo avrei dichiarato apertamente. Per la tutela di tutti”.

Poi ha precisato che la sua assenza di venerdì scorso era dovuta alle prove dell’ultima puntata di “Una storia da cantare”. E di aver iniziato a stare male da domenica. Per fortuna nulla di grave e ora la conduttrice potrà recuperare pienamente le sue forze per tornare ad allietare i nostri pomeriggi.

