Detto Fatto sospeso, ma vanno in onda le repliche: sfilata di donne in lingerie e focus sui push-up.

La trasmissione Detto Fatto è stata sospesa per la scenetta della spesa sexy. Al suo posto hanno deciso di mandare in onda le repliche, vecchie puntate insomma. Salvo poi ricedersi e sospendere anche le repliche. Questo perché le stesse repliche rimarcavano un po’ lo stesso concetto…

Questa mattina infatti, come riporta Repubblica, sintonizzandosi su Rai2, non solo c’era il programma in replica, ma anche, fra le 6.20 e le 7 del mattino, una sequenza di signorine in lingerie, con tanto di esperta di reggiseni a spiegare i prodigi del push-up e la colonna sonora del film “9 settimane e ½” in sottofondo.

Sicuramente se non fosse successo quello che è successo con la spesa sexy nessuno ci avrebbe fatto caso. Però è chiaro che il girono dopo la sospensione del programma tutto ci si poteva aspettare tranne questo… Tutti gli occhi erano puntati sulla trasmissione quindi forse sarebbe stato molto meglio non mandare in onda neanche le repliche.

Detto Fatto, sospese anche tutte le repliche

Quindi dopo quest’altro episodio sospesa anche la messa in onda di tutte le repliche delle puntate di Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero nella fascia pomeridiana di Rai2 e riprogrammate nella fascia tra le 6 e le 7 del mattino. Lo ha deciso la direzione di rete.

Giovedì mattina la puntata in cui c’era un tutorial sulla lingerie femminile, ovvero consigli sul modello di reggiseni da preferire, per comodità d’uso o foggia, negli acquisti. Troppo per la Rai, Troppo dopo quello successo ieri…

La replica è avvenuta “nel quadro della ordinaria programmazione della Rete”. Dice un comunicato della stessa rete, ricordando che le repliche del programma condotto da Bianca Guaccero “normalmente riempiono lo spazio tra le ore 06:00 e 07:00 del mattino”. Viene anche detto che “peraltro, nella giornata di ieri la puntata andata in onda il 24 novembre è stata cancellata dal web e dalle puntate replicabili. A partire da oggi, inoltre, sono sospese tutte le repliche”. (Fonti Agi e Repubblica).