Detto Fatto sospeso, ma vanno in onda le repliche: sfilata di donne in lingerie e focus sui push-up

“Detto Fatto” sospeso per la spesa sexy. Bianca Guaccero si scusa: “Doveva essere qualcosa di comico”.

Dopo la scenetta sul come fare la spesa in modo sexy, con tacchi e minigonna, hanno sospeso il programma “Detto Fatto”. La scenetta che ha scatenato tante polemiche era andata in onda martedì su Rai2, proprio alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne.

“Un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai”, ha detto l’ad Rai Fabrizio Salini. Quindi programma sospeso e la puntata di ieri, già registrata, non mandata in onda perché priva di un messaggio di scuse per quanto accaduto.

Nel siparietto, andato in onda all’interno della trasmissione pomeridiana condotta da Bianca Guaccero, si vede la pole dancer, Emily Angelillo, in minigonna di pelle e tacchi alti che spiega come muoversi al supermercato. Spiega come spingere il carrello con la giusta postura di seduzione. Spiega come raccogliere i prodotti dagli scaffali in maniera “intrigante” ed eventualmente da terra con le gambe chiuse per non “rendere la situazione più volgare”. Insomma, davvero troppo per il servizio pubblico…

Le scuse di Bianca Guaccero

Doveva essere un siparietto “comico e surreale” il sexy “tutorial”. Parola della conduttrice Bianca Guaccero, che dopo una polemica durata sostanzialmente tutto il giorno ha preso posizione e tentato di dare una spiegazione su Instagram. “Mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto”, ha ammesso la conduttrice, parlando di “superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra”.

“Il tutorial in questione doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che stavolta ci sono venuti male – scrive Guaccero, che è stata chiamata in causa da più parti sui social -. Perciò mi scuso io a nome di tutta la mia squadra, con tutte quelle persone che si sono sentite colpite da questo triste siparietto. Come sempre ho fatto nella mia vita, mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più”.

Bianca Guaccero ha ricordato di essere “una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede. Soprattutto nella difesa della categoria che rappresento. La donna… ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto… cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo”. (Fonti Ansa, YouTube e Detto Fatto).