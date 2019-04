ROMA – A DiMartedì, la trasmissione di approfondimento che va in onda su La7 il martedì sera, tra gli ospiti c’è Salvini. Si parla di Libia e il vicepremier dice: “Usando questa trasmissione che la guardano tutti, oltre confine, in Nord Africa, scafisti, milioni di italiani, Fvoglio dire che devono andare a letto sapendo che in Italia, in Spagna, in Francia, in Grecia non si arriva più”.