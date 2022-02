Diana Del Bufalo chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Edoardo Tavassi, Paolo Ruffini, vita privata, Instagram, Covid, LOL, dove vive, biografia e carriera. L’attrice Diana Del Bufalo è nel cast della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori, su Amazon Prime Video dal 24 febbraio.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo è nata a Roma l’8 febbraio del 1990. Ha 32 anni. E’ alta 177cm. Suo padre, Dario Del Bufalo, è architetto e archeologo, la madre, Ornella Pratesi, è un soprano lirico. Nel 2010 entra come cantante nel talent show Amici di Maria de Filippi. L’anno successivo fa il suo esordio al cinema nel film Matrimonio a Parigi.

Paolo Ruffini, Edoardo Tavassi, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Diana Del Bufalo

Dopo una relazione con il cantante Francesco Arpino, l’attrice nel 2015 si lega sentimentalmente a Paolo Ruffini, conosciuto durante la conduzione di Colorado. La loro relazione termina nel 2019. L’attrice ha poi avuto una relazione, dal 2019 al 2020, con Edoardo Tavassi, fratello della concorrente del Grande Fratello 11 Guendalina. L’attrice non ha figli. Vive a Roma. E’ molto seguita sul suo profilo Instagram: dianadelbufalo.

Diana Del Bufalo e il vaccino

Hanno suscitato molte polemiche le sue dichiarazioni riguardo il vaccino anti Covid, a dicembre del 2021: “Il vaccino, ma vaf****ulo non funziona, è deludente. Io credo sia molto deludente. Se è destino me lo prenderò, cerco di essere attenta. Hanno venduto il vaccino come ‘se ti vaccini puoi fare tutto’, in tanti hanno pensato così”.

Dopo le polemiche, l’attrice ha risposto: “Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo”.

La carriera di Diana Del Bufalo

Nel 2013 l’attrice conduce il Summer Festival. Nel 2015 conduce, con Paolo Ruffini, il programma Colorado. Tra il 2015 e il 2016 recita nella serie tv Rai C’era una volta Studio Uno, interpretando il ruolo di Rita. L’anno successivo recita nella quarta stagione della fiction Rai Che Dio ci aiuti. Nel 2017 partecipa poi come ospite al Festival di Sanremo e l’anno successivo è nei film Puoi baciare lo sposo e La profezia dell’armadillo. Nel 2020 conduce insieme a Diego Abatantuono il programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene.

