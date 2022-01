Diana Del Bufalo, l’attrice e la diretta Instagram contro i vaccini: “Non funziona. E’ deludente”

L’attrice Diana Del Bufalo in una diretta Instagram a tarda notte ha detto che “non mi vaccino perché mi è stato sconsigliato e mi fido del mio istinto. Ah, il vaccino. Ma vaffanculo il vaccino. Non funziona, è deludente. Non è un po’ deludente, io credo che sia molto deludente”.

Le polemiche sui social

Le parole anti vaccino dell’attrice, come ovvio, hanno scatenato le polemiche sui social e non solo.

Tra gli spettatori della diretta Instagram c’era anche il giornalista Rai Domenico Marocchi che poi su Twitter ha scritto:

“Diana del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e ‘vuol fare esperienza’. Dove, in terapia intensiva? Pessima. Come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?”.

La replica delle attrice dopo le polemiche

Tanto che alla fine la stessa Del Bufalo ha voluto di nuovo tornare sull’argomento.

“Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo – le sue parole – ho subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo”.