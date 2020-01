Diana Del Bufalo: “Paolo Ruffini? Ci siamo sentiti al telefono e…”

ROMA – Intervistata dal settimanale Oggi, Diana Del Bufalo è tornata a parlare della rottura con Paolo Ruffini rivelando anche di essersi sentita via telefono con il conduttore:

“Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse. Quel che non accetto sono i commenti di chi dice ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”. Poco dopo, però, Diana aggiungessi essersi scusata a sua volta per quello che potrebbe essere stato il frutto di un’incomprensione: “Gli ho detto: Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”.

“E ora? Mi sono chiusa in camera per quattro giorni, con le tende tirate. Mamma mi portava da mangiare perché io non volevo inghiottire manco una briciola”.

“La svolta – rivela – c’è stata quando mia zia m’ha fatto la parmigiana di melanzane: l’ho divorata e ho capito che stavo guarendo… Mi sono vestita, mi sono truccata e so’ uscita. Mi sono detta: “So’ bella, ora mi diverto e vaff…”.

Infine, Diana nega di essere legata a Cristiano Caccamo, l’amico al fianco del quale la si vede sempre più spesso. “È il mio migliore amico, e preciso che non è gay, anzi… Ci vogliamo bene, ma non ci siamo mai scambiati neppure un bacio“

Fonte: settimanale Oggi.