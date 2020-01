Diana Del Bufalo a Verissimo: “Paolo Ruffini ha fatto cose gravi”

ROMA – Diana Del Bufalo risponde al suo ex, Paolo Ruffini, e lo fa sempre a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Solo poche settimane infatti, Ruffini aveva raccontato della fine della loro storia d’amore decantando le lodi di Diana, definendola la sua principessa delle fiabe. La conduttrice però ha spiegato il suo punto di vista, rivelando retroscena sulla fine della sua storia con Paolo.

“Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male”, ha spiegato la Del Bufalo.

Ospite a Verissimo, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 sabato 1 febbraio, Diana Del Bufalo parla così del suo rapporto con Ruffini: “Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita”.

“Adesso sto bene, sono nella fase euforica”, ha proseguito. “Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice. Ho capito che cosa voglio: la serenità!”. (fonte VERISSIMO)