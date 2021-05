Chi è Diego Bianchi (Zoro) età, altezza, marito Luigi Esposito, figli, vita privata, quanti anni ha? Vero nome, biografia, Instagram e carriera del conduttore televisivo di La7. Zoro è il conduttore di Propaganda Live, trasmissione televisiva che va in onda ogni venerdì sera, dalle 21:15, su La7.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Diego Bianchi (Zoro)

Zoro è nato a Roma il 28 ottobre 1969 (età 51 anni). Il suo nome d’arte è Zoro, il suo nome di battesimo è Diego Bianchi. Non abbiamo alcuna informazione sul suo peso e sulla sua altezza. Diego Bianchi, noto anche con lo pseudonimo di Zoro, è un conduttore televisivo, blogger, youtuber e regista italiano.

La compagna Michela Tassistro, i figli: vita privata di Diego Bianchi (Zoro)

È legato a Michela Tassistro, fondatrice e attivista del partito politico Possibile, già fondatrice del Partito Democratico nonché consigliera e presidente della commissione pari opportunità del Comune di Genova, carica ricoperta dal 2007 al 2012. La coppia ha una figlia, nata nel 2003. Per il resto non sappiamo molto altro della sua vita privata perché è molto riservato. Ma sappiamo che è molto attivo sui social network. Su Instagram ha ben 176mila follower.

Zoro è un grande tifoso della Roma, i libri sulla sua squadra del cuore

Come detto, Bianchi è un grande tifoso della Roma. Dopo l’arrivo della proprietà americana, ha iniziato a chiamare la sua squadra del cuore Kansas City 1927. 1927 è l’anno di fondazione della Roma, invece Kansas City va a rimarcare come i giallorossi siano passati in mani statunitensi. Infatti tra i libri di Diego Bianchi abbiamo: Kansas City 1927. Anno II. Dalla Z di Zeman alla A di Andreazzoli.