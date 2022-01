Diego dalla Palma chi è: moglie, figli, Anna Del Bene, vita privata, età, peso, altezza e carriera del truccatore

Chi è Diego dalla Palma: moglie, figli, Anna Del Bene, vita privata, età, peso, altezza e carriera del truccatore. Diego è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, dalle ore 14:00 su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Diego dalla Palma

Diego dalla Palma, nato a Enego, in provincia di Vicenza, il 24 novembre 1950 (età 70 anni). Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Diego Valerio Dalla Palma è un truccatore, scrittore, imprenditore e personaggio televisivo italiano, considerato uno dei più grandi truccatori a livello mondiale.

La moglie e i figli, la vita privata di Diego dalla Palma

Sulla vita privata e sentimentale della vita di Diego dalla Palma abbiamo poche notizie, giunte tramite un’intervista ad “Il Corriere Della Sera”, nella quale il visagista ha raccontato di una lunga storia d’amore con Anna Del Bene e si è dichiarato pansessuale:

“La predisposizione a sentire un fremito o un sentimento sia per donne sia per uomini è un patrimonio. A dire il vero, l’ho abbandonata dopo un grande amore con una donna, Anna Del Bene. Dopo, ho seguito un istinto che mi portava più verso l’omosessualità e di questa fase ho ricordi meno belli… Sono stato un erotomane dai 24 ai 40 anni, ma nessuno può pensare di rovinarmi: sono stato solo con adulti consenzienti“. Diego dalla Palma non ha figli.

La carriera di Diego dalla Palma

Diciamo subito che dalla Palma è un’icona inconfondibile del mondo dello stile, della bellezza e dell’immagine made in Italy nel mondo al punto di essere soprannominato dal New York Times come “Il profeta del make up made in Italy”. Nel 1978 ha aperto a Milano il Make Up Studio, un laboratorio d’immagine, e di lì a breve una propria linea di cosmetici, chiamata semplicemente Diego dalla Palma Milano.

Nel corso della sua carriera ha scritto numerosi manuali sul trucco e sulla bellezza, e curato diverse rubriche televisive (come l’Almanacco del giorno dopo o Il trucco c’è, programma “Brutte ma Belle”, in onda prossimamente su Real Time) e radiofoniche (su Radio 105 e Radio Deejay), collaborando pure con alcune testate giornalistiche. Dallo scorso settembre è opinionista a ItaliaSì! condotto da Marco Liorni.