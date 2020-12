Diego Dalla Palma ospite da Serena Bordone a “Oggi è un altro giorno”. Il truccatore svela le difficoltà vissute durante l’infanzia: “Sono stato bullizzato perché ero effemminato”. Poi racconta di essere stato abusato da un prete e di non provare rancore.

Diego Dalla Palma a “Oggi è un altro giorno”

Il tuccatore racconta di avere “un difetto orrendo, non so essere se**ualmente fedele e questo ha minato tutti i rapporti con uomini e donne”.

Riguardo l’infanzia ha raccontato le difficoltà incontrate: “Sono stato bullizzato perché ero effemminato. Io ero un bambino isolato e introverso dopo la malattia, mi prendevano in giro”.

“Questo mi ha dato un forte senso di rivalsa: uno mio e uno di mia madre, che aveva altre ambizioni”.

Sugli abusi subiti dai preti, Dalla Palma ha raccontato: “Non sono qua per dire cosa abbiamo subito, quello è il passato e bisogna andare avanti, un prete di Gubbio si era invaghito di me e la sera veniva insieme a dei vinili di musica classica”.

“Ma non provavo rancore, non ho avuto l’idea di dovermi confessare e ribellare: mi sembrava che fosse il prezzo da pagare per essere lì a studiare, a coltivare l’arte“.

Diego Dalla Palma racconta di aver perdonato

Diego Palma ha perdonato. Oggi ha un rapporto speciale con la fede e con Papa Francesco: “Io sono entusiasta, pazzo di gioia, quando sento questo Papa, ho conosciuto preti straordinari, amo Gesù Cristo. Su cattolicesimo e cristianesimo ho molte perplessità, ho una visione del Credo molto pagana”.

Infine, il truccatore ha parlato dell’essere erotomane: “Ho dato al se**o il primo posto in assoluto della mia vita, sbagliando clamorosamente. Io mi svegliavo al mattino e pensavo a quello. Ho sbagliato perché ho avuto tre storie meravigliose. Quella mia fame, quella necessità compulsiva non mi ha portato ad avere quella bella storia che oggi mi piacerebbe avere” (fonte: RaiPlay).