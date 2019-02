ROMA – “L’Eredità” o “Avanti un Altro”? Diego Fanzaga o Daniele Florio? I due campioni dei due quiz travolgono i social. Diego, da giorni campione de “L’Eredità”, ormai è quasi più amato del programma stesso.

Ma chi è Diego? Nato a Milano, Diego vive a Bologna ed è laureato in Lettere. Il campione de “L’Eredità” è anche fidanzato. Nina, questo il nome della fidanzata. Diego, che ha confessato di voler diventare un professore, attualmente studia per la laurea specialistica in Semiotica.

Già, Diego è fidanzato. Un vero e proprio dramma per le fan. Soprattutto perché su Facebook, Twitter e Instagram Diego è… introvabile. Qualcuno mormora che sui social il campione de “L’Eredità” si sia cancellato proprio per colpa della fidanzata troppo gelosa. E come non capirla. Da quando Diego vince e stravince al quiz di “Rai Uno” Twitter è inondato dai commenti delle fan. Di Diego. Non più del programma.

Ma proprio ieri ad “Avanti un Altro” è comparso tal Daniele Florio. E ora Twitter si è diviso tra i fan di Diego e i fan di Daniele. Bisogna ammettere che i due sono totalmente diversi. Ma anche Daniele ha trovato il suo pubblico. Femminile e non.

Cosa sappiamo di lui? Daniele, 28 anni, è originario di Pietravairano, in provincia di Caserta. Il campione di “Avanti un Altro” è infermiere e lavora a Rimini. Daniele, alto 1.88 cm, è anche un modello. E voi chi preferite? Diego o Daniele?

I tweet pro Daniele:

In tutto questo, beata la sua fidanzata #avantiunaltro — snart ⚪⚫ (@_giulsz) 4 febbraio 2019

No raga non può finire così senza conoscere i social di Daniele!!!! Chiamate le bimbe di Giulia il presidente della Repubblica #avantiunaltro pic.twitter.com/MTkuYTBLl4 — Salvatore 🌈 (@heartrebel9) 4 febbraio 2019

Caruccio il concorrente di stasera 😍 #avantiunaltro — signora Frascati (@ElisaTarabella) 4 febbraio 2019

I tweet pro Diego:

mi sono innamorata di diego dell’eredità — carla (@chanelnseven) 4 febbraio 2019

il mio cuore è per diego, il campione de l’eredità di questi giorni — pulvinar (@wildwestwind_) 4 febbraio 2019

Diego, il ragazzo che sta continuando a vincere all’eredità, è bello, bravo e umile e non so cos’altro potrebbe mancargli per essere perfetto — Eli (@similixulae) 3 febbraio 2019