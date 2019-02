ROMA – Le fan de “L’Eredità” ormai sono tutte pazze per il campione Diego Fanzaga. Tanto che lo stesso Diego ha raccontato a Flavio Insinna di essere stato fermato durante una passeggiata per Roma da alcune signore che gli hanno anche chiesto un selfie,

Cosa sappiamo di lui? Nato a Milano, Diego vive a Bologna ed è laureato in Lettere. Il campione de “L’Eredità” è anche fidanzato. Nina, questo il nome della fidanzata. Diego, che ha confessato di voler diventare un professore, attualmente studia per la laurea specialistica in Semiotica.

Ma Diego è molto ricercato anche sui social. Tanti i commenti. Tantissimi. A tal punto, si mormora, da scatenare la gelosia della fidanzata. O almeno così scrivono alcuni siti.

“Il campione – scrive per esempio il Giornale – avrebbe ricevuto molti apprezzamenti sia su Twitter che su Instagram, facendo arrabbiare la compagna. Infatti i profili social del giovane sono tutti bloccati, tranne una fan page che contiene solo un paio di foto”.

Vero o no, comunque sui social il campione de “L’Eredità” è introvabile. Ecco alcuni tweet delle fan di Diego:

Non so perché ma sto guardando l’eredità e io Diego me lo sbatterei anche sulle spine non so — белла (@SADD3RD4ZE) 28 gennaio 2019

che crush per il campione dell’eredità. Diego amiamoci. — Machi (@machiferrara) 27 gennaio 2019

Raga ho una crush per Diego dell’eredità ma è possibile che sto ragazzo non abbia nè Instagram nè Facebook?

I’m disappointed volevo stalkerarlo.

CERCATE GENTE #eredità #leredità — (@cuoredinutella) 30 gennaio 2019

comunque diego fanzaga (il campione in carica dell’eredità) mi sta sul cazzo perchè non ha social e io volevo bearmi delle sue foto porca puttana — rapu. (@highasphan) 30 gennaio 2019

Diego Fanzaga io ti troverò e ti farò fare l’esame di Filologia Italiana al mio posto #diegofanzaga #eredità — Carla G. Carboni (@CarlaGison_) 31 gennaio 2019

qualcuno sa se diego, il campione de l’eredità, ha instagram? — 키 (@purpletaeshook) 30 gennaio 2019