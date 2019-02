ROMA – In molti, sui social, hanno notato una somiglianza tra l’ormai ex campione de “L’Eredità”, Diego Fanzaga e il cantante “Ultimo”. In effetti, mettendo le loro foto a confronto, quella del cantante in questi giorni impegnato a “Sanremo” e quella dell’ex campione de “L’Eredità”, la somiglianza tra i due è abbastanza evidente.

Chissà se ora i fan di Diego non si concentreranno su “Sanremo” per superare la depressione post-eliminazione.

Raga Ultimo sembra il Diego che oggi è stato elininato all’eredità #Sanremo2019 — Mius stanna MOTTA gli exotago e silvestri (@arbustaiuvant) 7 febbraio 2019

Ultimo comunque è identico a Diego il campione de L’Eredità #SANREMO2019 — Paolo (@CappellettPaolo) 5 febbraio 2019