ROMA – Non c’è pace per Diego Fanzaga, l’ex campione de L’Eredità, eliminato dopo 13 puntate dal quiz di Flavio Insinna su Rai 1 nella puntata di giovedì 7 febbraio. Su Diego, come è noto, si sono concentrati innumerevoli sospetti.

Secondo i complottisti, infatti, sarebbe stato a lungo favorito dagli autori del quiz della rete ammiraglia. Per certo in questi giorni da “campioncino” Fanzaga ha acquisito popolarità, tanto da conquistarsi – all’indomani dell’eliminazione – un’ospitata nello studio di Vieni da Me, il programma di Caterina Balivo, sempre su Rai 1.

E sui social, i complottisti orfani della sua presenza a L’Eredità, hanno trovato terreno fertile per scatenarsi ancora. Il loro ultimo teorema: “È un raccomandato”. Insomma, sempre il solito ritornello. Già, secondo loro l’ospitata dalla Balivo sarebbe propedeutica a un fantomatico ruolo in Rai.