Diego Rossi chi è , età, altezza, moglie, figli, vita privata, Best Chefs in the World 2021, vero nome, biografia e carriera (foto Instagram)

Chi è Diego Rossi età, altezza, moglie, figli, vita privata, Best Chefs in the World 2021, vero nome, biografia e carriera dello chef. Rossi sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “In barba a tutto”. Trasmissione televisiva condotta da Luca Giorgio Barbareschi a partire dalle 23:15 su Rai 3.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di chef Diego Rossi

Lo chef è nato a Verona 36 anni fa. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che è noto per il suo nome di battesimo. In altre parole, non ha un nome d’arte. E’ uno dei volti emergenti sia della cucina italiana che di quella internazionale.

La moglie, i figli: vita privata di chef Diego Rossi

Abbiamo moltissime informazioni sulla sua cucina, anche perché i profili Instagram dei suoi ristoranti (Trippa Milano e Osteria Alla Concorrenza) godono di molto seguito sui social network. Ma non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata. Quindi non sappiamo né se è sposato, né se ha figli.

Diego Rossi, una carriera di successo tra ristoranti e Best Chefs in the World 2021

Come detto, è noto in Italia sia per l’altissimo livello dei suoi ristoranti (Trippa Milano e Osteria Alla Concorrenza), che per la sua popolarità sui social network. Infatti è seguito da migliaia di persone tra profilo personale e profili dei suoi ristoranti.

Lo chef veronese è reduce dall’assegnazione di un premio prestigiosissimo. Infatti è stato inserito tra i 100 cuochi più bravi del mondo. Questo speciale riconoscimento si chiama “Best Chefs in the World 2021”. Stasera ne parlerà diffusamente nel corso della trasmissione tv condotta da Barbareschi.