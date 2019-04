MILANO – In molti si saranno chiesti: cosa fa Diletta Leotta il 25 aprile? La risposta è facile da trovare e ce la serve su un piatto d’argento la stessa Leotta attraverso una foto Instagram, insieme ad un cane chiamato “dj Brando”, e attraverso numerose storie sempre su Instagram. La Leotta ha trascorso l’anniversario della liberazione d’Italia, festa nazionale della Repubblica Italiana, nello studio radiofonico di “Radio 105“.

Diletta Leotta trascorre il 25 aprile alla conduzione di Take Away su Radio 105.

Oltre ad essere il volto femminile di Dazn, la Leotta lavora anche a Radio 105, in particolare si occupa di “105 Take Away”, programma che la vede alla conduzione dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 14:00. Come si legge sul sito internet di Radio 105, la Leotta ha il compito di “tenere a bada” lo scatenatissimo trio composto da Daniele Battaglia, Alan Caligiuri e il Maestrello Matteo Lotti.

Insomma, non c’è solamente il calcio nel presente della bella conduttrice televisiva. La Leotta ama fare anche radio ed interagire con gli ascoltatori. Non a caso, la Leotta è una delle showgirl più social d’Italia, condivide gran parte del suo lavoro e della sua quotidianità con i fan di Instagram e di Facebook. Grazie a questa sua apertura al pubblico, la Leotta è una delle conduttrici televisive italiane più seguite sui social network.

Fonti: Radio 105 e Instagram.