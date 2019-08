Diletta Leotta si allena con Rossella Fiamingo. Pio e Amedeo: "Possiamo venire a spalmare..."

ROMA – Diletta Leotta in vacanza nella sua Sicilia si allena con Rossella Fiamingo, spadista d’argento alle Olimpiadi di Rio. Nei commenti su Instagram, i comici Pio e Amedeo salutano le belle maratonete improvvisate. “Possiamo venire a spalmare un po’ di Leocrema?” avevano scritto nel pomeriggio quando le due si erano immortalate in barca insieme ad altre amiche. Poi il video pubblicato dalla nota conduttrice di Dazn.“Vi aspettiamo, venite a correre con noi”, hanno detto le due ai due comici taggandoli in una storia. Replica piccata dei due: “Vi raggiungiamo, diteci la posizione. Va bene una qualsiasi…”.

Diletta Leotta attrice: sarà nel cast di un film romantico

Diletta Leotta diventa attrice. La siciliana infatti sarà nel cast di una nuova commedia romantica. Si tratta del film “Sette ore per farti innamorare” diretto da Giampaolo Morelli alla sua prima prova come regista. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo della conduttrice, ma quello che è certo è che reciterà nella pellicola accanto a Serena Rossi e Diana Del Bufalo.

La commedia è tratta dall’omonimo romanzo di Morelli e racconta le avventure di un giornalista napoletano alle prese con tante domande sull’amore. Il protagonista infatti troverà la sua fidanzata a letto con il capo e da quel momento dovrà rivedere tutta la sua vita, licenziandosi dal giornale in cui lavora e conoscendo la bella Valeria, guru dei rapporti d’amore.

Le riprese del film sono iniziate qualche giorno fa a Napoli. Ad annunciare la presenza di Diletta Leotta nella pellicola è stato Fabio Balsamo, attore dei The Jackal, che prenderà parte al film di Morelli. (fonte DiLEI)