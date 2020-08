Anna Billò potrebbe essere il volto femminile di Sky per la Champions League mentre Diletta Leotta potrebbe seguire questa competizione per Mediaset.

La stagione calcistica in corso non è ancora terminata eppure la prossima è alle porte. Scherzi del calendario dovuti al coronavirus. Ci saranno dei cambiamenti nei palinsesti di Sky Sport e Mediaset, le due piattaforme che trasmettono la Champions League in Italia. Diletta Leotta potrebbe fare il suo debutto in Champions League.

Ilaria D’Amico lascerà la conduzione dei programmi sulla Champions League di Sky Sport dopo tanti anni. Il suo posto dovrebbe essere preso da Anna Billò, giornalista di Sky di lungo corso che negli ultimi anni ha condotto l’Europa League.

Ma la Champions League non viene trasmessa solamente su Sky Sport ma anche su Mediaset. Qui potrebbe esserci una grande novità. La conduzione della Champions League su Mediaset potrebbe essere affidata a Diletta Leotta.

Mentre sulla Leotta non ci sono ancora certezze, certamente il padrone di casa della Champions al maschile su Mediaset sarà Alberto Brandi.

La conduttrice televisiva lavora da un paio d’anni per l’app Dazn. Novità anche per Pierluigi Pardo. Resterà il telecronista della Champions League su Canale 5 ma lascerà la conduzione di Tiki Taka.

Il programma di approfondimento calcistico delle reti Mediaset dovrebbe essere affidato a Chiambretti. Nella programmazione sportiva di Mediaset, ci sarà spazio anche per Giorgia Rossi.