ROMA – “Una calda mattina d’estate in compagnia di Diletta”. Questo il commento apparso sul profilo Instagram “Chiamarsi Bomber” su cui è stato pubblicato un filmato che mostra la conduttrice Diletta Leotta che si diverte in barca ballando e sorridendo sulle note di “playa grande”. Il filmato è stato girato in occasione del compleanno di Daniele Battaglia, il conduttore radiofonico figlio dell’ex Pooh Dodi Battaglia.

“Il video crea dipendenza” ironizza Dagospia che riprende il video. Ed effettivamente è un bel vedere: la conduttrice mostra le sue forme invidiabili e dimostra ancora una volta di stare in formissima.

Diletta Leotta e il post su Instragram vestita da operaia

La conduttrice di Dazn è molto popolare sui social network, è una delle influencer italiane più seguite. Di conseguenza i post in cui appare raccolgono molti clic ed anche molti commenti. In uno degli ultimi post pubblicati, la Leotta indossa casco protettivo e piccone. Il post in versione operaia piace e raccoglie più di 340mila like in meno di un giorno. Questa la didascalia scritta dalla conduttrice: “La mia casetta nuova sta prendendo forma grazie al prezioso aiuto di @facileristrutturare e di @albertovaninarchitetto. Non vedo l’ora di farvi vedere il risultato finale del mio #openspace. Nel frattempo do il mio contributo nei lavori!”.

Fonte: Instagram, Dagospia