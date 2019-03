MILANO – Attenti a quelle quattro. Diletta Leotta, Belen Rodriguez, Elodie e Patrizia Griffini sono uscite insieme. Lo hanno “svelato” loro stesse attraverso degli aggiornamenti pubblicati su Instagram. Foto, video e storie. Sono quattro star dei social network e del mondo delle televisione. Messe insieme, sono in grado di catalizzare l’attenzione di un numero smisurato di followers sui vari social network.

Diletta Leotta, Belen Rodriguez, Elodie e Patrizia Griffini accendono notte milanese

Diletta Leotta è stato per anni il volto di Sky Sport per il campionato italiano di calcio di Serie B. Quest’anno è diventata la regina di Dazn, piattaforma streaming che trasmette alcune partite di Serie A e Serie B. La Leotta è una delle italiane con più seguito sui social network. La segue a ruota, Belen Rodriguez. La Leotta e la Rodriguez hanno fatto amicizia grazie a “105 Take Away”, programma che va in onda su Radio 105 dove la Leotta e Daniele Battaglia intervistano esponenti del mondo dello spettacolo ed in una di queste puntate hanno ospitato Belen.

Sempre attraverso il mondo della radio e dello spettacolo, Diletta e Belen hanno fatto amicizia con Elodie. Elodie Di Patrizi, conosciuta solo come Elodie, è una cantante italiana. Si è classificata seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.5. Sempre grazie al mondo delle televisione e dello spettacolo, la Leotta, la Rodriguez ed Elodie hanno fatto conoscenza con Patrizia Griffini, grande protagonista della quinta edizione del reality show “Il Grande Fratello“. Da quel momento, la Griffini è un volto noto del mondo della televisione e della movida milanese.

Le quattro hanno mostrato grande intesa e hanno voluto immortalare la loro serata con foto, video e storie che hanno pubblicato su Instagram e sugli altri social network raccogliendo numerorissimi likes e commenti di apprezzamento. Sono star del mondo dello spettacolo molto amate sui social network.