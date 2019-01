Diletta Leotta con Belen Rodriguez, la foto fa impazzire Instagram

MILANO – Diletta Leotta con Belen Rodriguez. Sogno o realtà? E’ tutto vero. La conduttrice televisiva di Dazn ha condiviso una foto in compagnia di Belen Rodriguez facendo impazzire Instagram. La Leotta ha caricato la foto con Belen aggiungendo la seguente didascalia: “Il miglior rimedio per contrastare il #BlueMonday 😜😂💗🎧 @belenrodriguezreal #105takeaway”. Le due regine di Instagram si sono incontrate negli studi di Radio 105 a Milano. Hanno partecipato alla stessa trasmissione per la gioia dei rispettivi fan.

La foto della Leotta con Belen su Instagram

