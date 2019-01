ROMA – Belen Rodriguez è stata ospite questa settimana del programma condotto da Diletta Leotta su Radio 105. Un duetto che non è passato inosservato ai molti fan delle due showgirl.

Le due, sapendo di essere tra le “preferite” dei ragazzi italiani, ci hanno scherzato su. Infatti, Diletta Leotta, sul suo Instagram, ha pubblicato una storia divertente. Lei presenta che in settimana c’è Belen negli studi e da dietro, si nota, tra le urla generali e di imbarazzo, un uomo con i pantaloni abbassati che fa eloquenti gesti.

Il “molestatore” nudo non è altri che Daniele Battaglia, che conduce il programma con la Leotta e ha scherzato sul fatto che in studio ci fossero due bellezze assolute, reagendo in una maniera eloquente. La storia è diventata virale e sta facendo il giro del web.