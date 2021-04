Diletta Leotta, Can Yaman, aria di crisi e addio nozze: colpa di un viaggio mancato in Turchia

Diletta Leotta e Can Yaman, a gennaio i primi scatti insieme, da poche settimane il nulla. Tra i due, a soli sei mesi dall’inizio della storia, sarebbe scoppiata la crisi. La conferma arriva da Santo Pirrotta, giornalista che conduce una rurica che va in onda a “Ogni Mattina” su Tv8.

Diletta Leotta e Can Yaman, tra la conduttrice e l’attore è “crisi profondissima”

Secondo Pirrotta, tra la conduttrice sportiva e l’attore turco sarebbe scoppiata una “crisi profondissima” che ha allontanato (forse definitivamente) le voci di nozze tra i due. La colpa sarebbe un viaggio mancato di Diletta in Turchia. “Il matrimonio non si fa. Vi dirò di più. C’è una bella rottura, ossia c’è una crisi profondissima. Lui le ha chiesto di seguirlo in Turchia, perché lui è tornato qualche giorno a casa sua. Ma lei ha risposto picche” ha detto il giornalista di Tv8.

Diletta non sembra quindi avere intenzione di prestarsi già alle presentazioni in famiglia.”Perché? Questo non si sa. Can era andato in Sicilia a conoscere la famiglia di Diletta, e forse ora si aspettava che lei facesse lo stesso. Diletta invece, non si sa se per motivi di lavoro o se perché abbia voluto prendere tempo, gli ha dato un altro due di picche. Lui si è arrabbiato ed è successo l’inferno. Forse non si sono lasciati ma c’è maretta di sicuro”.

“Lui ha sospeso l’account di Leotta, lei ha tolto l’anello”

La colpa sarebbe insomma del viaggio mancato in Turchia. Viaggio che ha potato a conseguenze pesantissime e fin troppo chiare: “Lui ha sospeso il suo account Instagram e lei ha tolto l’anello di fidanzamento” ha concluso Pirrotta.