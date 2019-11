Diletta Leotta non cancella i commenti volgari su Instagram

MILANO – Diletta Leotta ha pubblicato un post su Instagram per annunciare la sua partecipazione al cartone animato “Pupazzi alla riscossa” come doppiatrice di Mandy. Nonostante il suo post parlasse unicamente di questo, molti utenti di Instagram le hanno lasciato commenti volgari. Non una novità. Ma anche in questo caso, la Leotta non li ha bloccati. Non ha censurato nemmeno un utente che le ha chiesto volgarmente: “Quanto lo vuoi grosso?”.

L’atteggiamento buonista di Diletta Leotta non piace a tutti. Ad esempio Selvaggia Lucarelli la criticò senza troppi giri di parole scrivendo: “Potresti cominciare dal ripulire la tua bacheca Instagram e chiedere rispetto lì agli uomini, anziché cancellare solo i messaggi di chi dice che sei rifatta. Così, per dire”.

A distanza di alcuni mesi, l’atteggiamento di Diletta Leotta non è cambiato di una virgola. La conduttrice di Dazn non censura né i commenti volgari, né i commenti offensivi nei suoi confronti. Probabilmente la sua unica preoccupazione è la crescita del suo profilo Instagram che è sempre più popolare in Italia e nel resto del mondo.

Anche perché Diletta Leotta è una influencer di successo ed anche la sua carriera televisiva procede a gonfie vele. Alcuni siti specializzati la collocano al fianco di Amadeus alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Sarebbe un grande passo in avanti per la sua carriera televisiva.