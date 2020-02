MILANO -La follia social non risparmia nemmeno Diletta Leotta. Il volto femminile di Dazn ha pubblicato una foto su Instagram nel corso di una diretta su Radio 105. Nell’immagine, la Leotta indossava un abito decisamente corto e sorrideva al microfono. Così un suo fan ha voluto lasciare un commento tra il volgare e l’allusivo: “Impugnatura perfetta”. Gli altri invece l’hanno riempita di complimenti del tipo: “Sei bellissima, con queste foto ci fai morire dal desiderio…”. E molti altri simili.

Diletta Leotta è la donna del momento: da Sanremo ai social dove è una influencer.

La Leotta è abituata a questo affetto da parte dei suoi fan. La sua popolarità cresce di giorno in giorno. Il palco di Sanremo l’ha consacrata definitivamente a livello Nazionale. Diletta ha la possibilità di mettersi in mostra in grandi palcoscenici come il mondo del calcio, il mondo della musica e il mondo della televisione.

Tutte le persone che l’hanno apprezzata in televisione, o in radio, hanno iniziato a seguirla anche su Instagram fino a farla diventare una vera e propria influencer. Infatti ogni suo post raggiunge un numero incredibile di like e di commenti senza alcuna fatica. E’ la donna del momento e si gode il suo successo sui social network.