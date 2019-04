ROMA – Andrea Iannone ha confessato di voler conoscere di persona Diletta Leotta: “Più che darti consigli sulle moto – ha detto il pilota a Dj Ringo durante l’intervista a Virgin Radio -, dovresti tu dare a me due dritte per capire come fare a venire in radio con Diletta una delle prossime mattine”.

La risposta della conduttrice alla proposta di Iannone non è tardata ad arrivare. Durante la consegna del tapiro d’oro alla conduttrice da parte di Striscia la Notizia, la conduttrice si è trovata a rispondere alle domande di Valerio Staffelli. Diletta ha così ribattuto alla provocazione: “Solo goliardia”. (fonte: Striscia la notizia)