Diletta Leotta, chi è il corteggiatore misterioso? Tutti gli indizi

ROMA – Nuovo capitolo del tormentone estivo. Tormentone estivo che si riassume in una semplice domanda: chi è il misterioso corteggiatore di Diletta Leotta che si firma M. B.? Escluso Mark Caltagirone, ma solo per l’iniziale diversa del cognome intendiamoci, restano in pista varie ipotesi. Marco Borriello? Mario Balotelli?

Facciamo un passo indietro. Durante una delle ultime puntate del programma radiofonico di Diletta Leotta a “Radio 105” in studio è arrivato un fascio di rose rosse. Tra le rose c’era solo un bigliettino siglato M. B..

Chi è M. B.? C’è chi ha azzardato le ipotesi Mario Balotelli o Marco Borriello ma nelle ultime ore è spuntata una nuova pista. Pista che porterebbe a Max Brigante, collega di Diletta Leotta a “Radio 105”. Si tratterebbe quindi di uno scherzo, una simpatica trovata per movimentare la trasmissione radiofonica condotta dalla Leotta.

Intanto il misterioso corteggiatore è tornato all’attacco: “Visto che non mi hai ancora risposto per la cena, mi permetto di insistere e rinnovare l’invito…”.

Dagospia dà qualche dettaglio in più: “Il mister X gravita in zona Torino e pare spenda 500 euro a mazzo di fiori…”.

La domanda resta a tormentarci queste caldi notti estive: ma chi è?

Fonte: Radio 105, Dagospia.