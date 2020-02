MILANO – La relazione sentimentale tra la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, ed il pugile, Daniele Scardina, sarebbe già ai titoli di coda. Il pugile, che vive e si allena a Miami, non ha più condiviso alcuna foto sui social insieme alla Leotta. Lo stesso ha fatto la conduttrice di Dazn. Inoltre, in molti si sarebbero aspettati la presenza di Scardina ad almeno una delle serate del Festival di Sanremo, visto che la Leotta era tra le conduttrici al fianco di Amadeus, ma “King Toretto” non si è fatto vedere.

Daniele Scardina non ha più pubblicato foto su Instagram con Diletta Leotta, inoltre non si è complimentato con lei per Sanremo (dove non c’era…).

Nell’era dei social network, questo lungo silenzio è quantomeno sospetto. Secondo quanto si scrive sui social, se i due stessero ancora insieme, avrebbero dato almeno un segno di vita. Magari con un aggiornamento su Facebook o attraverso una storia di Instagram. Invece non è successo nulla di tutto questo.

Scardina potrebbe non essere andato al Festival di Sanremo per motivi di lavoro ma in questo periodo non è in programma nessun suo incontro di pugilato. E’ per questo che la sua assenza fa rumore. La stessa Leotta, non ha parlato più di “King Toretto”, nemmeno sui social network.

Un altro indizio, sarebbe il fatto che Scardina non si è complimentato con la Leotta per una sua performance a Sanremo. Se fossero stati ancora insieme, probabilmente lo avrebbe fatto…