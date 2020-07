Diletta Leotta è di nuovo single? A lanciare l0 scoop nei giorni scoris è stato il settimanale Nuovo. La conduttrice avrebbe lasciato il puglie Daniele Scardina.

Diletta Leotta ha davvero rotto con il pugile conosciuto anche come “King Toretto”? Sembra proprio di no stando a quello che scrive Scardina in un post.

Lo sportivo, in una Instagram Story ha scritto tre parole semplici semplici: “Bla bla bla”.

E’ questo il suo commento al chiacchiericcio.

In molti leggono nella frecciatina del pugile una risposta al gossip sulla sua storia con la Leotta.

I due si sono legati al 2019, poco tempo la rottura tra la presentatrice sportiva e Matteo Mammì.

Esattamente un anno fa vennero diffuse le prime immagini della Leotta insieme a Toretto: i due erano in barca insieme ad Ibiza.

Daniele Scardina, le belle parole sulla sua compagna

Solo qualche mese Daniele Scardina era stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport aveva parlato bene, anzi benissimo, della sua compagna:

“Lei è contenta e curiosa. Lei mi conosce bene, ha visto come ballo, ma certo in tv è un po’ diverso. La nostra storia? Va benissimo, grazie. È stata da me a Miami, mentre sudavo e facevo sacrifici.

L’incontro rinviato è stata una brutta botta per tutti, ma il coronavirus mica posso metterlo al tappeto…”.

“Io a Ballando con le Stelle? E’ così.

Mi hanno contattato, ho detto sì. Perché? Sarà una bella esperienza, utile per tanti motivi.

E poi ballo e pugilato sono mondi tutt’altro che distanti.

Ali danzava sul ring e i passi da imparare sono un ottimo allenamento mentale, servono a velocizzare i movimenti. Non è un caso che Floyd Mayweather partecipò alla versione americana nel pieno della sua carriera” (fonte: Instagram, FanPage).