COURMAYEUR – La coppia formata dalla showgirl Diletta Leotta e dal pugile Daniele Scardina non è scoppiata, anzi è più unita che mai. Durante e dopo il Festival di Sanremo, in molti avevano ipotizzato una rottura perché Scardina non si era fatto vedere dalle parti dell’Ariston e non aveva sostenuto nemmeno la Leotta attraverso i social network ma evidentemente ha scelto di comportarsi così per lasciare i riflettori puntati unicamente sulla sua fidanzata.

Poi, all’improvviso, i due sono tornati a farsi vedere nuovamente insieme a Courmayeur dove stanno trascorrendo una vacanza romantica sulla neve. La Leotta sta sfruttando il rinvio di molte partite che sarebbero dovute andare in diretta streaming su Dazn per l’emergenza del coronavirus.

Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno trascorrendo una vacanza romantica sulla neve di Courmayeur.

Le foto che mostrano baci ed effusioni tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, conosciuto anche come “King Toretto”, sono state pubblicate dalla rivista “Chi” nel numero in edicola da mercoledì 4 marzo.

Prossimamente, rinvii per il coronavirus permettendo, Scardini disputerà un altro incontro di pugilato che verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva da Dazn. Chi sarà l’inviata a questo evento? Naturalmente la Leotta…