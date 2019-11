MILANO – La storia d’amore tra la conduttrice di Dazn Diletta Leotta ed il pugile Daniele Scardina “King Toretto” procede a gonfie vele. La coppia aveva iniziato a frequentarsi la scorsa estate. La Leotta e Scardina, entrambi seguitissimi su Instagram, avevano condiviso alcune storie con loro momenti di felicità al mare o in barca con alcuni amici, tra loro il rapper Gue Pequeno.

Dopo un’estate all’insegna dell’armonia, Diletta Leotta e Daniele Scardina erano stati costretti a separarsi per motivi di lavoro. La Leotta aveva fatto ritorno a Milano per l’inizio del campionato che lei segue lavorativamente per Dazn, mentre Scardina era tornato a Miami, dove vive e si allena, per preparare il prossimo incontro di pugilato.

Qualche settimana fa, Scardina è tornato in Italia per l’incontro di pugilato contro Ilias Achergui, campione del Belgio. Scardina ha vinto e ha festeggiato trascorrendo la notte con la Leotta, che si trovava all’incontro per conto di Dazn. Da quel momento in poi, i due sono tornati inseparabili. Scardina si è trasferito momentaneamente a Milano e sta vivendo a casa della Leotta.