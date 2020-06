ROMA – Diletta Leotta e Daniele Scardina, dopo aver trascorso la quarantena nella casa milanese della conduttrice, si sono concessi un weekend fuori porta.

La coppia ha soggiornato in una villa sul Lago di Como, da tremila euro a notte.

Un weekend di tenerezze e bagni in piscina, ma anche di allenamento, come mostrato in questi mesi dai due che non hanno perso occasione per tenersi in forma.

Come mostrano le immagini pubblicate dall’ultimo numero in edicola di Chi, sembra che tra la conduttrice e il pugile la relazione vada a gonfie vele.

Il weekend sul Lago di Como è stata l’occasione per Daniele Scardina di trascorrere del tempo anche con i suoceri.

Con la coppia c’erano anche i genitori della conduttrice siciliana.

E così in molti si stanno chiedendo se Diletta Leotta e Daniele Scardina stiano in gran segreto pensando al matrimonio.

Per il momento, la conduttrice e il pugile si godono l’amore che va avanti ormai da un anno.

Il pugile, a settembre, parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le Stelle mentre la Leotta continua a condurre il suo programma in radio ed essere il volto della Serie A su Dazn in attesa di altre novità. (fonte CHI)