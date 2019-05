MILANO – Dazn ha risolto i problemi relativi allo streaming, lo svela Diletta Leotta nel corso di una intervista esclusiva rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni: “Lo streaming di Dazn? È stato tutto risolto”“Anche la fiducia dei tifosi è riconquistata. Lo vedo dai commenti che mi arrivano sui social. Miglioriamo ogni giorno”.“Ho seguito molto il volley, con le Super Finals di Champions League e la vittoria delle nostre italiane. E poi mi piace la boxe.”.

Diletta Leotta: “Dazn in continua crescita. Il primo anno è stato positivo”.

La Leotta ha scommesso su Dazn. Ha abbandonato Sky Sport, dove era la “regina” della Serie B, per approdare alla nuova piattaforma streaming Dazn. Dazn permette ai suoi abbonati di seguire eventi sportivi in diretta o in differita attraverso la sezione on demand.

Dazn trasmette tre partite del campionato italiano di calcio di Serie A a weekend, trasmette il campionato italiano di calcio di Serie B, trasmetterà la Coppa America e la Coppa d’Africa, e ha trasmesso il campionato spagnolo di calcio e la Coppa di Spagna. E non solo, Dazn ha trasmesso anche molti eventi di altri sport, soprattutto quelli americani. Insomma, il primo anno della piattaforma streaming è stato più che positivo.